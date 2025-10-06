BÀSQUET

Rebolcada seriosa a Múrcia

Un trist i innocent MoraBanc cau amb estrèpit a la pista de l’UCAM i rep la primera plantofada de la temporada

MoraBanc Andorra - UCAM Múrcia

MoraBanc Andorra - UCAM MúrciaJAVIERBERNAL.INFO

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez

Creat:

Actualitzat:

El debut del MoraBanc a la Lliga Endesa va sonar com una canonada. A Múrcia, l’equip andorrà va naufragar de principi a fi (95-64) en una tarda que va destapar totes les costures possibles. Només Kuric i Udeze, amb 13 punts per barba, van desafiar la tempesta d’un UCAM implacable. La resta, espectadors d’una rebolcada que obliga a mirar-se al mirall abans no sigui massa tard.

El MoraBanc va oferir una trista imatge i va caure derrotat davant l’UCAM Múrcia.

El MoraBanc va oferir una trista imatge i va caure derrotat davant l’UCAM Múrcia.JAVIERBERNAL.INFO

Tractant-se de la jornada inaugural de lliga i imposant-se les ganes de veure bàsquet abans que una altra cosa, el MoraBanc tampoc no va despertar a Múrcia més expectació de l’esperada. Pavelló calent, famolenc i d’engrescar-se fàcilment, pel públic pimentonero, l’equip de Plaza no deixava de ser un rival random al qual t’has d’enfrontar i normalment accessible, com així va ser, tot un malson per a l’equip tricolor. Va tenir bona posada en escena el MoraBanc, malgrat arribar per sota a la primera aturada (16-12), amb les aportacions de Kuric i Udeze i amb Pustoyvyi que va voler marcar territori a la pintura. Però el grup de Plaza va estar més sòlid en defensa que en atac i l’UCAM anava guanyant la batalla del cèrcol i dominant el rebot. Una solidesa al darrere que va començar a fer aigües i una sortida de 9 a 3 al segon quart (25-15) va permetre als murcians moure’s amb comoditat i va obligar el tècnic tricolor a refredar la situació. Desenfocat en atac i amb moltes escletxes a l’hora de mantenir la bastida, el MoraBanc es va fondre i es veia incapaç d’aturar el ritme de pilota de l’UCAM. L’encert de Forrest –tres triples al segon parcial– i amb l’únic sostenidor d’Evans i alguns rampells d’Udeze, tot plegat va resultar insuficient per evitar el 48 a 29 i el -19 amb què es va arribar a l’entretemps. La benvinguda d’Ennis al tercer quart, amb un triple que feia més gran la ferida (51-29), no semblava el millor context per als tricolors, obligats a augmentar la intensitat per tornar a competir i connectar-se al partit. No va ser així i, fins i tot, el grup de Sito Alonso es començava a llepar els dits, olorant sang, davant la impotència d’un desendollat MoraBanc que semblava onejar la bandera de la rendició ja en la tornada de vestidors. El parcial de 13 a 2 en poc més de tres minuts amb què va castigar l’UCAM va col·locar un feridor 62 a 31 del tot definitiu, i amb poc objectiu més que aplicar cosmètica al marcador i arribar al final amb dignitat. Arribats al quart definitiu, el 77 a 47 que lluïa al Palau dels Esports de Múrcia només donava peu a deixar passar els minuts restants i reduir la sagnia per tal d’evitar que tot plegat fos més ruboritzant.

"HA ETAT UN BANY DE REALITAT"

Joan Plaza, el tècnic del MoraBanc es va mostrar molt decebut amb el resultat i la imatge de l’equip i va explicar que “espero que aquest bany de realitat ens vingui bé de cara al futur”.
tracking