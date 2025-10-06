BÀSQUET
Rebolcada seriosa a Múrcia
Un trist i innocent MoraBanc cau amb estrèpit a la pista de l’UCAM i rep la primera plantofada de la temporada
El debut del MoraBanc a la Lliga Endesa va sonar com una canonada. A Múrcia, l’equip andorrà va naufragar de principi a fi (95-64) en una tarda que va destapar totes les costures possibles. Només Kuric i Udeze, amb 13 punts per barba, van desafiar la tempesta d’un UCAM implacable. La resta, espectadors d’una rebolcada que obliga a mirar-se al mirall abans no sigui massa tard.
Tractant-se de la jornada inaugural de lliga i imposant-se les ganes de veure bàsquet abans que una altra cosa, el MoraBanc tampoc no va despertar a Múrcia més expectació de l’esperada. Pavelló calent, famolenc i d’engrescar-se fàcilment, pel públic pimentonero, l’equip de Plaza no deixava de ser un rival random al qual t’has d’enfrontar i normalment accessible, com així va ser, tot un malson per a l’equip tricolor. Va tenir bona posada en escena el MoraBanc, malgrat arribar per sota a la primera aturada (16-12), amb les aportacions de Kuric i Udeze i amb Pustoyvyi que va voler marcar territori a la pintura. Però el grup de Plaza va estar més sòlid en defensa que en atac i l’UCAM anava guanyant la batalla del cèrcol i dominant el rebot. Una solidesa al darrere que va començar a fer aigües i una sortida de 9 a 3 al segon quart (25-15) va permetre als murcians moure’s amb comoditat i va obligar el tècnic tricolor a refredar la situació. Desenfocat en atac i amb moltes escletxes a l’hora de mantenir la bastida, el MoraBanc es va fondre i es veia incapaç d’aturar el ritme de pilota de l’UCAM. L’encert de Forrest –tres triples al segon parcial– i amb l’únic sostenidor d’Evans i alguns rampells d’Udeze, tot plegat va resultar insuficient per evitar el 48 a 29 i el -19 amb què es va arribar a l’entretemps. La benvinguda d’Ennis al tercer quart, amb un triple que feia més gran la ferida (51-29), no semblava el millor context per als tricolors, obligats a augmentar la intensitat per tornar a competir i connectar-se al partit. No va ser així i, fins i tot, el grup de Sito Alonso es començava a llepar els dits, olorant sang, davant la impotència d’un desendollat MoraBanc que semblava onejar la bandera de la rendició ja en la tornada de vestidors. El parcial de 13 a 2 en poc més de tres minuts amb què va castigar l’UCAM va col·locar un feridor 62 a 31 del tot definitiu, i amb poc objectiu més que aplicar cosmètica al marcador i arribar al final amb dignitat. Arribats al quart definitiu, el 77 a 47 que lluïa al Palau dels Esports de Múrcia només donava peu a deixar passar els minuts restants i reduir la sagnia per tal d’evitar que tot plegat fos més ruboritzant.