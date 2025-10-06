FUTBOL
Nova golejada de l’Enfaf per seguir a la part alta
L’Enfaf Construccions Modernes segueix amb l’inici immaculat a la Primera Catalana femenina i ahir va sumar la tercera victòria en tres partits, després d’imposar-se per 5 a 0 al Torelló a l’Estadi Nacional, aconseguint així la segona maneta seguida. Les tricolors van encarrilar la victòria ben d’hora amb el gol d’Anna Cano als cinc minuts, i Laia Sin va ampliar diferències amb el segon al minut 20. Encara abans del descans, Maria da Cruz va deixar ja el partit pràcticament sentenciat amb el tercer, i els gols de Gemma Lluch i Cris Lacour, a la represa, van deixar el marcador amb el 5 a 0 definitiu.
Les tricolors sumen nou punts de nou possibles i encapçalen la classificació empatades amb el CE l’Hospitalet i l’Aro. L’equip visitarà diumenge vinent el Premià de Mar, que encara no ha perdut cap partit.