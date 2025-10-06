FUTBOL
La Lliga Nacional arrencarà el 18 i 19 d'octubre
Els clubs ho han acordat avui en una reunió amb la federació
Els clubs de la Lliga Multisegur Assegurances han decidit arrencar la competició domèstica el cap de setmana del 18 i 19 d'octubre. Tot i que en un primer moment la reunió amb els deu equips de la lliga estava programada per demà, finalment s'ha celebrat avui a la seu de la Federació Andorrana de Futbol i s'ha optat per començar en dos caps de setmana, tenint en compte que en aquest proper hi ha aturada internacional.
Pel que fa a les fitxes dels clubs s'ha constatat que el Pas de la Casa és el que té més dificultats, i el conjunt encampadà (i els que tinguin encara algun expedient pendent) tenen ara deu dies hàbils (fins al divendres 17) per completar tota la documentació requerida. En cas de que algun club no arribi al mínim de llicències, ja no hi haurà més ajornaments.