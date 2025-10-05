TENNIS

Vicky Jiménez cau a les semifinals a Suzhou

La tennista planta cara al primer set, però acaba perdent al segon

Jiménez, en un torneig anterior.

Jiménez, en un torneig anterior.Guadalajara Open

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Vicky Jiménez Kasintseva va caure eliminada a les semifinals del torneig WTA 125 de Suzhou (Xina), després de perdre en dos sets davant de la nord-americana Katie Volynets per 5 a 7 i 2 a 6, en un duel que va allargar-se gairebé dues hores. El partit va arrencar amb igualtat màxima i no va ser fins al cinquè joc quan Volynets va poder començar a obrir forat amb el 2 a 4, després d’un trencament de servei a la tennista del Principat. La nord-americana seguia portant el domini i va situar-se 3 a 5, però Vicky Jiménez va saber patir i resistir i va empatar el set 5 a 5 després de fer-li un break a la rival, però Volynets es va acabar enduent la primera mànega després de fer dos jocs seguits. Al segon set, Vicky Jiménez no va tenir pràcticament cap opció i va caure després de perdre el servei en tres ocasions.

Jiménez pot pujar un lloc al rànquing WTA i situar-se la 108, la seva millor marca

Malgrat la derrota, Vicky Jiménez podria pujar un lloc al rànquing WTA i situar-se 108a, la seva millor marca.

tracking