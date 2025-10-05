TENNIS
Vicky Jiménez cau a les semifinals a Suzhou
La tennista planta cara al primer set, però acaba perdent al segon
Vicky Jiménez Kasintseva va caure eliminada a les semifinals del torneig WTA 125 de Suzhou (Xina), després de perdre en dos sets davant de la nord-americana Katie Volynets per 5 a 7 i 2 a 6, en un duel que va allargar-se gairebé dues hores. El partit va arrencar amb igualtat màxima i no va ser fins al cinquè joc quan Volynets va poder començar a obrir forat amb el 2 a 4, després d’un trencament de servei a la tennista del Principat. La nord-americana seguia portant el domini i va situar-se 3 a 5, però Vicky Jiménez va saber patir i resistir i va empatar el set 5 a 5 després de fer-li un break a la rival, però Volynets es va acabar enduent la primera mànega després de fer dos jocs seguits. Al segon set, Vicky Jiménez no va tenir pràcticament cap opció i va caure després de perdre el servei en tres ocasions.
Jiménez pot pujar un lloc al rànquing WTA i situar-se la 108, la seva millor marca
Malgrat la derrota, Vicky Jiménez podria pujar un lloc al rànquing WTA i situar-se 108a, la seva millor marca.