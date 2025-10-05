CICLISME
Regada, Fuentes i Mora no acaben a Drôme-Ardèche
Adrià Regada, Enzo Fuentes i Gerard Mora no van poder completar la cursa sub 23 del Campionat d’Europa de ciclisme, que s’està celebrant aquests dies a Drôme-Ardèche (França). Els competidors havien de completar un traçat de 121,1 quilòmetres amb més de 2.400 metres de desnivell positiu i cap dels tres representants de la FAC (Federació Andorrana de Ciclisme) van poder-los completar.
La victòria a la cursa va ser per al belga Jarno Widar, seguit del francès Maxime Decomble, a 14 segons, i der l’espanyol Héctor Álvarez, que va entrar a 46 segons.