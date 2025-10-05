BÀSQUET
El MoraBanc naufraga a Múrcia (95-64)
Els tricolors han aguantat deu minuts a l’estrena a l’ACB i han deixat una molt mala imatge
El MoraBanc Andorra ha obert la Lliga ACB amb una derrota estrepitosa a la pista de l'UCAM Múrcia per 95-64. I és que més enllà del primer quart, l'equip tricolor ha mostrat una molt mala imatge en el primer partit de la competició domèstica, amb molts problemes en atac i sent molt tou en defensa i en el rebot.
Els tricolors han patit des de l’inici en atac, amb mals percentatges de tir, i també s’han vist excessivament superats en el rebot, però han tancat el primer quart dins del partit (16-12). A partir d’aquí, però l’UCAM ha començat a endollar-se en l’encert, i això ha llastrat a uns tricolors que havien de suar sang per anotar cada cistella, arribant a caure per 21 punts, i marxant al descans 19 avall (48-29). L’entrada a la segona meitat no ha anat molt millor als de Joan Plaza, que han naufragat arribant a veure’s doblats al marcador (62-31) davant d’uns murcians que jugaven a plaer contra un MoraBanc totalment inoperant en atac, i excessivament tou en defensa que ha arribat a caure per 34 punts (70-36) en un tercer quart que ha finalitzat 77-47. Als tricolors els quedava poc més que treure l’orgull i seguir provant coses per evolucionar i pensar en el futur, però gairebé ni això, amb un UCAM que ha seguit jugant a plaer fins al 95-64 final.
Els tricolors debutaran dissabte vinent a casa en el duel davant del La Laguna Tenerife al Pavelló Toni Martí a partir de les 19.00 hores.
FITXA TÈCNICA:
UCAM MÚRCIA 95: Dejulius (6), Ennis (14), Raieste (17), Nakic (12), Cate (2) –cinc inicial– Forrest (11), Cacok (8), Sant-Roos (5), Falk (5), Radebaugh (11), Diagne (4), Hicks (0).
MORABANC ANDORRA 64: Luz (2), Evans (8), Kuric (13), Pons (0), Pustovyi (3) –cinc inicial– Chumi O. (2), Udeze (15), Best (9), Bassas (4), McKoy (6), Guerrero (2), Ganal (0).
PARCIALS: 16-12 (10’); 48-29 (20’); 77-47 (30’), 95-64 (40').
ÀRBITRES: Óscar Perea, Alfonso Olivares i Carlos Merino
ELIMINATS: McKoy –MoraBanc-.
PISTA: Palacio de los Deportes de Murcia, 6.254 espectadors.