BÀSQUET
Una estrena exigent
El MoraBanc Andorra enceta la 15a temporada a l’ACB visitant l’UCAM Múrcia
Ara sí. Després d’un llarg estiu de pretemporada i amb el tastet de la Lliga Catalana com a primer compromís oficial, el MoraBanc Andorra enceta la quinzena temporada a l’ACB visitant un dels equips més durs de la competició, l’UCAM Múrcia. Tot el que hagi pogut passar durant l’estiu ja té poca validesa i els tricolors buscaran començar a omplir el sarró de victòries a la recerca del primer objectiu de la temporada, la permanència. De cara a aquesta estrena, el MoraBanc Andorra tindrà la baixa d’Stan Okoye. Al davant hi haurà un UCAM també renovat i amb nou talent, sobretot en el base i en el joc interior, amb un equip que arribarà ferit després de caure a la prèvia de la Basketball Champions League.
Sobre el duel d’aquesta tarda, el tècnic tricolor, Joan Plaza, va destacar que “ells són un equip molt dur en defensa, agressius en les línies de passada i ofensivament també ho són”, i va afegir que “amb la pilota creen molts forats i tenen molts bons tiradors”. Sobre les claus del duel, l’entrenador català va destacar que “tens tantes coses a atacar que nosaltres el que hem de fer és ser fidels al nostre estil”, a més d’assenyalar que “amb les nostres regles podem defensar qualsevol equip d’Europa, però hem d’executar-les bé, i hem de veure si podem plasmar-ho diumenge”.
Per últim, va explicar que les línies vermelles són que “no podem fer regals. No només en les pilotes perdudes, sinó també en tirs desordenats, fora de coneixement o fora de sistema”, a més d’agregar que “hem de ser conscients de la nostra capacitat defensiva i generar-nos els nostres bàsquets des d’allà. En atac tenim un talent determinat, però no ens podem permetre els luxes d’equips que segur que jugaran el play-off o les semifinals. Si ho fem, patirem per no baixar”.
Canvi d'horari
El club va anunciar que el duel de la tercera jornada davant del Bàsquet Girona que s’havia de disputar diumenge 19 a les 12.00 hores al Pavelló Toni Martí es jugarà finalment dissabte 18 a partir de les 19.00 hores.