HOQUEI PATINS
Empat de l’Andorra HC davant del Mataró
L’Andorra HC va empatar 4 a 4 davant del Mataró i segueix sense perdre en aquest inici de la lliga de Primera Catalana. Els tricolors van avançar-se 2 a 0, però dues errades van fer que el marcador arribés 3 a 2 al descans. A la represa, el conjunt català va aconseguir empatar el duel, però els de David Arellano van reaccionar ràpidament i van poder tornar-se a avançar. Finalment, però, el Mataró va fer el 4 a 4 en un matx que va tenir Nil Dilmé, amb tres, i a Xavi Patau com a golejadors de l’Andorra HC.
En espera de la resta de marcadors de la jornada, el conjunt tricolor seguirà a la part mitjana-alta de la classificació i la setmana vinent jugarà a domicili davant del Palafrugell, líder de la lliga amb dos triomfs en els dos primers partits.