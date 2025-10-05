FUTBOL
Dues fogonades i poc més
L’FC Andorra pateix la primera derrota de la temporada al Nou Estadi de la FAF en un duel gris
L’FC Andorra va caure fruit de les pròpies errades i d’un mal inici de segona meitat davant del Leganés per culpa de dues genialitats dels madrilenys en la que va ser la primera derrota del conjunt tricolor al Nou Estadi de la FAF. Precisament la setmana en què el duel va estar en l’aire pel pols de la federació al Govern i en què una victòria hauria situat l’equip d’Ibai Gómez líder de la Segona Divisió, l’equip va tenir una mala tarda, especialment durant la primera meitat, i dues fogonades locals a la represa van acabar condemnant el conjunt tricolor. I és que més enllà d’uns bons primers cinc minuts en què l’FC Andorra va tenir ocasions per avançar-se, situació que hauria canviat del tot el duel, els tricolors no van semblar estar gens còmodes sobre la gespa durant gairebé tota la primera part. De fet, les ocasions més clares van ser per al conjunt madrileny, obligant Owono (la gran sorpresa de l’alineació en detriment de Yaako, que estava mostrant un nivell espectacular sota pals), més enllà d’un gol anul·lat a instància del VAR a Diego Alende per un fora de joc gairebé mil·limètric.
Els tricolors van acabar amb un menys per l'expulsió de Petxa a l'afegit
Tot i fer una primera part no gaire bona (l’equip va trobar a faltar molt el talent individual d’homes com Minsu), passaven poques coses i, com a mínim, el marcador no es movia. Però el mal inici de la segona meitat ho va canviar tot. Primer, una falta directa de Duk des d’uns 30 metres va sorprendre Owono i, posteriorment, una jugada individual de Naïm, defensat per un Petxa tou, va acabar també amb el 0 a 2 que va posar el partit massa coll amunt per als tricolors. A partir d’aquí, el duel va girar com un mitjó, amb el conjunt madrileny tancadet al darrere i l’FC Andorra poblant la zona ofensiva amb fins a sis davanters en algun moment a la recerca d’una remuntada, o almens d’un empat, heroic. I no va faltar gaire per tenir-ho, primer amb un nou gol anul·lat, en aquest cas a Lautaro per fora de joc en una jugada en què hi havia un possible penal sobre Jastin, i posteriorment amb el gol de Gael Alonso a falta de cinc minuts per al final per fer creure la parròquia present a Encamp. Però ahir no tocava, es va trencar l’encanteri i els tricolors van acabar patint la segona derrota d’aquesta campanya. Per acabar-ho d’adobar, a més, els tricolors van quedar-se amb un menys per l’expulsió de Petxa per doble groga al temps afegit, posant la cirereta a un pastís que ahir no va ser gens dolç, sinó que va tenir un regust de derrota ben amarg.
L’equip ha de passar pàgina i se centra ja en dissabte vinent, quan visitarà l’estadi d’Anoeta per enfrontar-se al filial de la Reial Societat.
Destacats
PENCAIRE
No va lluir tant com altres dies, però la seva feina al mig del camp és impagable
Martí Vilà
INCISIU
A la primera meitat va ajudar a generar algunes de les millors arribades dels tricolors des del lateral.
Calvo
REVULSIU
Li va faltar el punt final, però la seva entrada va esperonar l’equip i va aportar perill des de la banda.