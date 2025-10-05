PIRAGÜISME
Doria, eliminada als quarts de final de caiac cros
Mònica Doria va tancar la participació en el Campionat del Món de piragüisme, que s’ha celebrat a Austràlia, amb una 15a posició a la modalitat de caiac cros, després de caure eliminada als quarts de final. La palista havia estat última a la seva sèrie prèvia, però va aconseguir accedir a la fase final a la repesca. En aquest quadre, va poder superar la primera eliminatòria sent primera, però als quarts de final va finalitzar en últim lloc en la que era una sèrie amb molt nivell, amb Maialen Chourraut, Kimberley Woods i Ricarda Funk.
Amb aquesta prova, Doria va tancar un Mundial decebedor després de les expectatives que ella mateixa s’havia marcat de lluitar i penjar-se alguna medalla. La palista havia estat desena en canoa i no va passar a la final de caiac.