TRIAL
Bou regna a casa i s’endú l’X-Trial d’Andorra la Vella
També supera el resident Gabriel Marcelli i Jaime Busto
Toni Bou va imposar-se a l’X-Trial d’Andorra la Vella, que obria la temporada del Campionat del Món de trial indoor. El pilot resident, que suma 38 títols mundials, va complir els pronòstics i va triomfar a casa a la prova celebrada al Pavelló Toni Martí, després de superar el seu company d’equip, el també resident Gabriel Marcelli, mentre que el podi va completar-lo Jaime Busto.
Jaime Busto havia estat el millor a la primera ronda al PavellóToni Martí
Precisament Busto va ser el més ràpid a la primera de les rondes del trial amb vuit punts de penalització pels nou de Bou i els 13 de Marcelli, assegurant tots tres el pas a la final. També va arribar a la final el britànic Harry Hemingway, que va ser el millor a la repesca. Ja a la gran final, el públic va poder gaudir de les acrobàcies i del pilotatge dels millors pilots del món en una final que va arrencar igualada amb Busto, Marcelli i Bou sumant cinc punts de penalització a les dues primeres zones. Bou, a poc a poc, va mostrar el seu millor nivell i va acabar imposant-se a la final amb 16 punts en el que va ser un dia més a l’oficina, seguit per Marcelli, amb 23 punts, i Busto, amb 25, amb Hemingway acabant en quart lloc.