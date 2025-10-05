BTT
Aranda arriba als 15.000 quilòmetres a la Titan Desert
Ramon Aranda va fer ahir història durant la tercera etapa de la Titan Desert Almeria, convertint-se en el primer corredor que arriba als 15.000 quilòmetres recorregut en les curses de la Titan Desert Series. El corredor del país va finalitzar ahir la tercera jornada de competició a terres andaluses en el lloc 364è i ocupa la 326a plaça a la general.
Aranda és el primer corredor que arriba a les 30 edicions de les diverses curses de les Titan Desert Series, després d’haver iniciat aquesta aventura el 2006. Aranda i la resta de competidors tancaran avui la Titan Almeria amb la quarta etapa, entre Tabernas i el Toyo, amb 83 quilòmetres.