ESQUÍ ALPÍ
Verdú es mostra satisfet per l’estada a Ushuaia
Joan Verdú va mostrar-se satisfet un cop tancada l’estada de pretemporada Ushuaia, completada a final del mes de setembre. L’esquiador va assenyalar que “ha estat un període molt important en el qual hem sumat moltíssim, amb moltíssima informació”, i va agregar que “hem arribat a molt bones conclusions, així que el feeling és bo i estem contents d’aquesta estada”. Verdú se centra ja a preparar la primera Copa del Món, el 26 d’octubre a Sölden.