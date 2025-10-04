BÀSQUET
Plaza veu bé l’equip abans de l’estrena a Múrcia
El MoraBanc Andorra estrenarà demà la seva participació en l’ACB davant de l’UCAM Múrcia, i el tècnic tricolor veu bé l’equip abans d’aquest debut tot i els problemes que el grup ha anat arrossegant durant la pretemporada en forma de lesions, especialment en el cas d’Okoye. “Estic content amb l’equip i he felicitat els jugadors perquè han treballat molt bé, tot i que hem tingut la lesió d’Okoye”, va destacar el tècnic, Joan Plaza, que va agregar que “no canviaria gairebé res de com ha anat la pretemporada, però evidentment ara toca plasmar-ho”. Precisament, l’aler nord-americà amb passaport nigerià serà baixa per a l’estrena a terres murcianes, i és que tot i que s’havia especulat que podria arribar a aquesta primera jornada, Plaza va manifestar que “està descartadíssim, no hi ha cap mena d’opció que jugui”, i va agregar que “em sorprendria que ho pogués fer també la setmana vinent. En el millor dels casos seria contra el Girona a la jornada tres i en tinc dubtes, perquè és una zona molt sensible i una recaiguda podria tenir-lo fora quatre o cinc mesos”.
Stan Okoye està descartat per al duel de demà
El duel, a DAZN França
En espera de les negociacions entre Andorra Telecom i Dazn perquè la platagorma que té els drets de l’ACB es pugui veure de manera normal a Andorra, els aficionats que vulguin seguir el partit per televisió ho hauran de fer a través de Dazn França, l’opció que es veu a hores d’ara al país. Serà necessari obrir un compte a la plataforma i allà ja es podrà veure el duel davant de l’equip murcià, que arrencarà a les 18.00 hores.