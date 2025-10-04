FUTBOL
L’FC Andorra busca allargar el moment dolç davant del Leganés
Els tricolors reben el conjunt madrileny a Encamp amb l’objectiu de seguir a la part alta
L’FC Andorra rep aquesta tarda el Leganés (18.30 hores, Nou Estadi de la FAF d’Encamp) amb l’objectiu d’allargar el bon moment de l’equip en aquest inici de la temporada, que té el conjunt tricolor en tercera posició a la classificació de Segona Divisió a només un punt del líder. Després de la victòria de la setmana passada davant del Racing, els homes d’Ibai Gómez rebran un conjunt madrileny que està tenint un inici de temporada complicat després del descens de Primera Divisió la temporada passada i que està més a prop de les posicions baixes que no pas de la part noble de la taula.
“Tenim un partit complicat, són molt forts físicament”
Sobre el duel d’aquesta tarda, el tècnic va destacar que “tenim un partit molt complicat, ells són un equip molt fort físicament, tenen diferents sistemes durant el joc, moltes variants i són un equip molt perillós a pilota aturada”, i va agregar que “crec que aniran a més en l’àmbit col·lectiu i que els fa especialment perillosos no haver aconseguit encara els resultats que esperaven fins al moment”. L’entrenador també va manifestar que “serà un partit dur, molt competit, i crec que serà maco per a l’espectador, així que animo la gent a venir”.
La part positiva per al tècnic tricolor és que ja podrà comptar amb tota la plantilla per al duel d’aquesta tarda després d’haver tramitat les inscripcions d’Efe Akman i Martín Merquelanz, i que Josep Cerdà hagi superat la lesió que patia. Ibai tindrà 26 jugadors disponibles i va admetre que “fer la convocatòria és la decisió més difícil que he hagut de prendre des que soc a l’FC Andorra”.