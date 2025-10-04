FUTBOL
Ni els quatre anys d'experiència
La majoria de les sol·licituds a Immigració presentades pels clubs no aportaven cap document per acreditar la trajectòria
Fins a 12 de les 17 sol·licituds de permisos de residència presentades aquesta setmana pels clubs de futbol del país per resoldre la problemàtica de les fitxes federatives no acreditaven l’experiència dels jugadors. Aquest va ser el motiu que va fer que es deneguessin les targetes verdes, i que posteriorment va desembocar en la decisió de la Federació Andorrana de Futbol d’aturar tota la seva activitat i clausurar les instal·lacions. Un cop oberta la quota especial per a futbolistes van entrar-se unes 40 demandes, amb una vintena que van poder-se tramitar sense problemes i que van rebre el vistiplau de l’administració, i gairebé 20 més (17) que van ser les que van registrar els problemes.
Però al contrari del que van esgrimir els clubs a la reunió celebrada dimecres passat amb la federació, la realitat és que una gran majoria de les sol·licituts estaven incompletes i per això no es van arribar a tramitar, no pel canvi de condicions del nou decret com havien argumentat les entitats i la federació en el seu comunicat de dimecres. De fet, dels prop de 20 expedients que van entrar a tràmit dijous al matí, un d’un futbolista comunitari es va poder tramitar sense problemes i tres més van quedar aturats per falta d’alguna documentació. Però, segons ha pogut saber el Diari, el gros d’aquestes demandes, fins a 12, no portaven adjunt absolutament cap mena d’experiència dels futbolistes en qüestió (en alguns casos també faltaven altres papers, com ara el certificat d’antecedents penals), desmuntant així que la rebequeria dels clubs de dimecres fos pel nou decret i pel canvi de requisit d’experiència per als futbolistes, tal com s’havia explicat de manera pública.
Després de l’estira-i-arronsa dels últims dies, ahir al matí es va celebrar una reunió entre les parts amb Fèlix Álvarez (president), Alfonso Martín (vicepresident) i David Rodrigo (director general) com a representants de la FAF, i Ester Molné (ministra de Justícia i Interior), Mònica Bonell (ministra de Cultura i Esports), Joan Antoni Leon (secretari d’Estat de Justícia i Interior) i Alain Cabanes (secretari d’Estat d’Esports i Joventut) per part de Govern. Durant aquesta trobada es van analitzar els expedients que havien quedat encallats i un cop vist que la gran majoria no havien documentat la gran majoria dels requisits, es va decidir donar deu dies hàbils als clubs en qüestió per aportar tota la documentació extra i poder tramitar (si es compleixen els requisits) els permisos de treball i posteriorment les fitxes federatives.
La gran majoria d’aquests expedients pendents corresponen al Pas de la Casa, i és que el club encampadà és a hores d’ara l’únic que no compleix amb el mínim de fitxes que exigeix la normativa federativa. Per dimarts hi ha prevista una reunió amb els equips de la Lliga Nacional i alguns ja han mostrat (també van fer-ho dimecres) que la seva posició és la d’arrencar el campionat encara que tots els clubs no compleixin els criteris.
Pau signada
Tant Govern com federació van mostrar la seva satisfacció un cop closa la reunió després de la polèmica que hi havia hagut els últims dies. En aquest sentit, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, va assenyalar que “tenim bona relació i sap greu el que havia passat, però ja està tot aclarit”, mentre que des de la FAF també van explicar que la reunió havia estat molt productiva per a les dues parts i que havia imperat “el diàleg i la bona sintonia”.