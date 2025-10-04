FUTBOL
Derrota de l'FC Andorra davant del Leganés (1-2)
Els tricolors s'han vist condemnats pel mal inici de la segona meitat
L’FC Andorra ha perdut 1-2 davant del Leganés al Nou Estadi de la FAF d'Encamp en un duel en què els tricolors s'han vist condemnats per dues errades a l'inici de la segona meitat en un duel en què els estava costant especialment dominar. Amb el 0-2 en contra, els d'Ibai Gómez han buscat una remuntada heroica que no ha acabat arribant tot i el gol de Gael Alonso al tram final que ha retallat diferències.
Els tricolors han tingut un inici fulgurant, primer amb un tir de Marc Domènech abans dels 30 segons, i després amb una clara ocasió per a Lautaro de León després d’una passada interior de Martí Vilà. El Leganés ha respost amb un tir llunyà que ha atrapat Owono en un duel que ha anat perdent ritme respecte a l’inici. Els tricolors anaven a fogonades, mentre que els Madrilenys han fet una passa endavant, tot i que les ocasions més clares han seguit sent locals, com en una combinació entre Minsu i Martí Vilà, o una jugada de pilota aturada que ha acabat amb un gol de Diego Alende anul·lat posteriorment pel VAR. Això ha fet esperonar al Leganés, que ha acabat millor el primer temps obligant a Owono a fer dues bones intervencions.
Però en tot just tres minuts, el partit ha canviat del tot a la represa, amb dos gols del Leganés abans d’arribar al minut 50. Primer Duk ha sorprès amb una diana de falta directa en una acció en què Owono hagués pogut fer més, i gairebé sense temps per a refer-se, Naïm després d’una bona acció individual ha fet el 0-2 que ha glaçat al Nou Estadi de la FAF d’Encamp. Ibai ha mogut la banqueta en busca de la remuntada, i l’FC Andorra ha començat a collar, com en un tir d’Álex Calvo que ha tret Soriano. Els madrilenys han començat a perdre temps de manera deliberada, mentre que els ànims s’anaven escalfant. Com amb el gol anul·lat a Lautaro per fora de joc a 20 minuts pel final, en una acció en què l’àrbitre hagués pogut xiular penal sobre Jastin. Els tricolors han anat amb tot fins el final amb fins a sis davanters sobre el camp, però l’1-2 l’ha acabat fent un defensa, Gael Alonso, de cap a la sortida d’un córner per fer creure a l’afició tricolor.
L’FC Andorra jugarà la setmana vinent al camp del filial de la Reial Societat.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 1: Owono; Carrique, Gael Alonso, Alende, Martí Vilà; S. Molina, M. Domènech, Villahermosa; Olabarrieta, Lautaro, Minsu.
LEGANÉS, 2: Soriano; Figueredo, Lalo, I. Miquel, Marvel; Diawara, Cisse, Naïm, Duk; Cruz, Diego.
CANVIS: Petxa per Carrique (46’); Calvo per Domènech (57’); Jastin per Alende (57’); Uzkudun per Vilà (78’) i Á. Martín per Minsu (78’) –FC Andorra–; Jorge Sáenz per Lalo (62’); Franquesa per Duk (67’); De la Fuente per Diego (67’); Peña per Figueredo (79’) i Melero per Cruz (79’) –Leganés–.
GOLS: 0-1, Duk (47’); 0-2, Naim (50’); 1-2, Gael Alonso (85’).
ÀRBITRE: Saúl Ais Reig (Comunitat Valenciana).
TARGETES: Grogues a Ibai i Petxa (2) –FC Andorra–; Marvel i Figueredo –Leganés–. Vermella a Petxa -FC Andorra-.
ESTADI: Nou Estadi de la FAF (Encamp), amb 3.520 espectadors.