TENNIS
Vicky Jiménez supera Lulu Sin i passa a quarts de final a la Xina
Vicky Jiménez va classificar-se per als quarts de final del torneig WTA 125 de Suzhou (Xina), després de derrotar l’australiana Lulu Sun en tres sets (6 a 2, 4 a 6 i 2 a 6). La tennista del Principat va anar de menys a més i es va veure superada d’inici per Sun, actual número 146 del món, que va endur-se la primera mànega després de trencar dos cops el servei a Jiménez. A partir d’aquí, però, la tricolor va fer un pas endavant i va poder empatar el partit després d’un break a la seva rival. Al set definitiu, Jiménez va mantenir el bon nivell i va acabar sentenciant la victòria i el pas a quarts de final.
Jiménez es veurà ara les cares amb la japonesa Kyoka Okamura, actual número 196 del món, que va desfer-se de Varvara Lepchenko als quarts de final.