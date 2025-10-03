ESQUÍ ALPÍ
Verdú tanca l’estada a Ushuaia i ja pensa en Sölden
Joan Verdú va posar el punt final a l’estada de pretemporada que l’ha tingut gairebé un mes (del 31 d’agost al 28 de setembre) a Ushuaia per posar-se a punt de cara al nou curs. L’esquiador i la resta del seu equip van tornar cap a Andorra per seguir amb la preparació física abans de l’estrena de la Copa del Món de gegant, que arribarà el 26 d’octubre a Sölden (Àustria).
Sobre aquesta estada a l’Argentina, el tècnic, Juan Lago, va destacar que “han estat quatre setmanes en què hem fet una progressió en tot tipus de neu, neu amb sal, neu amb aigua, neu agressiva, neu dura i fins i tot neu en condicions dolentes”, a més de mostrar-se satisfet per la feina feta.