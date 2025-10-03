TRIAL
El Mundial a l’aire lliure tornarà a Sant Julià de Lòria a mitjan juny
Sant Julià de Lòria tornarà a ser seu del Campionat del Món de trial a l’aire lliure (TrialGP) el mes de juny vinent, després d’estar absent del certamen aquest 2025. La FIM (Federació Internacional Motociclista) va publicar ahir el calendari provisional per al 2026 i la cita laurediana hi apareixia com la segona, programada per al cap de setmana del 12 al 14 de juny.
Hi haurà una doble jornada de competició
La prova de Sant Julià de Lòria comptarà amb una doble jornada de competició, una dissabte i una diumenge. A més, estaran gairebé totes les categories que conformen el Mundial amb les tres masculines (TrialGP, Trial2 i Trial3) i la principal femenina (TrialGP Women).