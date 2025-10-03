POLÍTICA ESPORTIVA
L’Esport-Estudi s’amplia a 157 alumnes dels tres sistemes
Hi haurà joves de sis esports diferents que faran dues hores menys de classe a la setmana per entrenar amb les federacions
El programa Esport-Estudi s’ampliarà aquest curs escolar a 157 alumnes dels tres sistemes educatius del país. Educació i Esports van llançar durant l’anterior any acadèmic una prova pilot amb 26 esportistes de quatre federacions, en un test que es va realitzar només a l’Escola andorrana en el primer cicle de segona ensenyança (esports col·lectius) i en tots dos cicles (esports individuals). Posteriorment, el Govern va ampliar aquesta prova pilot, només per al futbol, als sistemes espanyol i francès, i vist l’èxit, l’executiu va optar per obrir l’Esport-Estudi a més joves d’esports diferents, i també a les diverses escoles. Així doncs, de cara al curs escolar actual, hi haurà practicants de futbol (107), bàsquet (20), natació (14), vòlei (8), judo (6) i tennis (2) d’entre primer i quart de segona ensenyança (de 12 a 16 anys) que es beneficiaran del programa. D’aquests, la majoria seran de l’Escola andorrana (44%), seguits pel sistema espanyol (31%) i francès (25%).
Els alumnes inclosos a l’Esport-Estudi arrencaran les classes una hora més tard dos dies a la setmana a canvi d’estar entrenant amb les respectives federacions durant aquell temps. Les entitats, a més, són les encarregades de portar després els joves als centres escolars. A més, tots ells queden exempts de realitzar les classes d’educació física i tampoc reben qualificacions d’aquesta matèria. Els esportistes tenen un pla individualitzat per part de cada escola i signen un contracte.
El secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, va explicar que Govern va rebre comentaris positius per part de les famílies durant la prova pilot celebrada el curs passat, mentre que el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, va assenyalar que aquest programa “dona l’opció als esportistes que fan part de la tecnificació per progressar dins de l’alt rendiment”, ja que un dels objectius d’aquest Esport-Estudi és que sigui “el primer esglaó de la piràmide del programa ARA (Alt Rendiment d’Andorra), i és la base per potenciar-lo, promoure la continuïtat i constància de l’entrenament de l’esportista”.