FUTBOL
L’Andorra reprèn la tecnificació per als joves
L’FC Andorra reprendrà el programa de tecnificació per a joves de 10 a 14 anys que va encetar la temporada passada. Es tracta d’una iniciativa per a tots els infants del país independentment de si formen o no part de la base del club, i que té com a objectiu millorar les activitats tècniques, aportar coneixements tàctics i fomentar la cohesió i el treball en equip.
El programa compta amb la participació del director esportiu del club, Jaume Nogués, i el director del futbol formatiu, Roger Giribet, i consta d’una sessió setmanal d’entrenament que se celebra al camp de Prada de Moles d’Encamp.