La federació fa marxa enrere
La FAF retira les mesures de pressió i assegura que Govern accepta els seus canvis amb els extracomunitaris
“Al Govern d’Andorra no se li fa xantatge, no es pot parlar d’una altra manera i no hi ha una altra paraula ni sinònim que pugui dir-ho d’una altra manera, nosaltres ho veiem com un xantatge i això el Govern no pot acceptar. I no només no ho pot acceptar, sinó que no entra a negociar aquest tipus de demandes.” Així de contundent va mostrar-se la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, després de l’últim episodi del serial del món del futbol que va acabar amb el cessament de l’activitat esportiva i el tancament d’instal·lacions per part de la FAF com a protesta per l’enduriment dels requisits dels permisos d’Immigració i les inspeccions de la policia a equips amb jugadors en situació irregular. L’últim episodi, o el penúltim. Perquè ni 24 hores després de llançar el pols a Govern (i de retruc a l’FC Andorra), la federació va fer marxa enrere i va aixecar totes les mesures de protesta argumentant que l’executiu havia acceptat la demanda de rebaixar l’experiència pels jugadors comunitaris de sis a quatre anys. Però per acabar-ho d’adobar, pocs minuts després d’aquest comunicat públic de la FAF, Bonell va contradir l’ens federatiu i va desmentir aquest extrem, assegurant que en cap moment havien canviat aquests criteris de contractació, tal com defensava l’ens federatiu.
Bonell va lamentar l’actitud de la federació en afirmar que “estem profundament decebuts i no ens hauríem pogut imaginar que per la pressió dels clubs acabessin emetent el comunicat”, i va criticar especialment el fet “d’haver jugat amb la base”, ja que “era inimaginable que poguessin utilitzar alguna cosa que nosaltres apreciem tant com és la base i els nens”, així com que “no és de rebut” que “tingui afectacions a un altre club que juga a una lliga de fora de casa nostra”, amb referència a l’FC Andorra. La ministra, però, també va voler mirar cap endavant i va valorar que hagin obert instal·lacions em sembla que és un bon inici”.
Reunió avui amb la FAF
La principal problemàtica a hores d’ara són les llicències de Pas de la Casa i Penya Encarnada, els únics dos equips encara sense prou fitxes per poder arrencar la competició. Bonell va explicar que a principi de setmana hi havia hagut problemes amb alguns expedients, que ahir al matí se’n van entrar 20 a Immigració “per poder-los revisar en l’àmbit intern i que no es quedessin a la primera etapa del taulell”, i que avui hi haurà una reunió entre l’executiu i la federació i “es posaran sobre la taula les diferents casuístiques que hi pugui haver i quina és la solució que s’adopta”, tot i deixar del tot clar que “aquests 20 expedients que s’han entrat s’estant regint sota el reglament aprovat la setmana passada [que demana sis anys d’experiència per als extracomunitaris], perquè no es poden regir per cap altra”. Per últim, va demanar “prudència i que analitzem bé tots els expedients”, i va cloure que “ara anem cap a analitzar bé els expedients que falten, i una vegada verificats, analitzarem amb la FAF i buscarem que es prengui la millor solució, que s’hauria fet igualment sense el comunicat de la federació perquè era el compromís que vam assumir perquè la lliga comencés aquest cap de setmana, encara que finalment no acabi sent d’aquesta manera”.
Represa de l'activitat
Un cop aixecat el pols de la FAF, l’activitat futbolística es va anar recuperant amb total normalitat durant la tarda d’ahir i es va veure diferents equips entrenant a les instal·lacions de la federació, com ara la Borda Mateu o també a l’Estadi Nacional. Durant el vespre-nit d’ahir, per exemple, també es van disputar sense problemes partits de la Segona Divisió de futbol sala i els conjunts de base també es van poder exercitar amb normalitat.
No va fer-ho ahir, però sí que podrà entrenar avui també amb normalitat l’FC Andorra a Encamp, després que la federació defensés en un primer moment que el tancament d’activitats inclouria el fet que no pogués jugar aquest cap de setmana al Nou Estadi de la FAF, en un duel que s’acabarà jugant demà sense problemes.
L'INICI DE LA LLIGA HAURÀ D'ESPERAR
Tal com va admetre dimarts el president de la FAF, un cop arreglada la situació, hi haurà converses amb els clubs per veure com es refà el calendari o si fos necessari canviar el calendari o modificar el sistema de competició per encabir tots els duels.