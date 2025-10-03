PIRAGÜISME
Doria finalitza en desè lloc a la final de canoa
Després de ser quarta a la ‘semi’, es veu penalitzada per tres tocs
Mònica Doria va finalitzar en desena posició a la final de canoa del Campionat del Món de piragüisme en eslàlom, que s’està celebrant a Austràlia. La palista havia quallat una bona baixada a la semifinal que li va valdre la quarta posició a tot just dos segons del triomf, tot i rebre dos segons de penalització. A la baixada final, però, els tres tocs a les portes 2, 10 i 13 van suposar-li sis segons de sanció i la van acabar condemnant a acabar en desena posició, lluny de les posicions de medalla, ja que va acabar a 9”73 de la vencedora i a més de cinc segons de la medalla de bronze.
“No és el resultat que m’hauria agradat ni pel qual havíem vingut”
Un cop acabada la prova, Doria va manifestar que “estic contenta amb la semifinal, ha estat una bona baixada, contundent i amb un bon temps”, però amb relació a la final va admetre que “no ha estat com m’hauria agradat”. Entrant en detalls, va afirmar que “no és el resultat que m’hauria agradat ni pel qual havíem vingut a lluitar, però és així, seguim aprenent i confiem que el nivell és allà”, i va cloure que “seguirem treballant per millorar aquesta posició”.
Doria lluitarà ara per les medalles en caiac i en caiac cros.