Triple sanció a l'Andorra
Els fets posteriors al partit contra el Mirandés deixen una multa de 15.000 euros al club, dues setmanes d’inhabilitació a Nogués i dos partits a Manso
El comitè de disciplina de l’RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) va imposar una triple sanció a l’FC Andorra pels fets ocorreguts al final del partit de la Segona Divisió entre el conjunt tricolor i el Mirandés. Segons la resolució, l’entitat rebrà una multa de 15.000 euros, el director esportiu, Jaume Nogués, estarà sancionat durant 15 dies, mentre que el team manager, Carles Manso, va rebre un càstig de dos partits. En canvi, el propietari de l’entitat, Gerard Piqué, no serà finalment sancionat tot i ser identificat per l’àrbitre, perquè es tracta d’una persona que no està federada, segons l’escrit avançat per Mundo Deportivo.
Segons l’acta arbitral posterior al partit contra el Mirandés, diversos membres de l’entitat van proferir insults i comportaments intimidatoris contra el col·legiat, Alonso de Ena Wolf, que ara han estat sancionats per la Federació Espanyola un cop obert l’expedient. L’escrit de l’àrbitre assegurava que el director esportiu, Jaume Nogués, va dirigir-se al col·legiat “a viva veu i de forma agressiva”, amb frases com “sou uns pocavergonyes” i “això és una vergonya”, mentre que Carles Manso, segons l’acta arbitral, va insultar-lo en dues ocasions al crit de “fill de puta, fill de puta!”. Arran d’això, l’RFEF va sancionar-los amb dues setmanes i dos partits de suspensió, respectivament, emparant-se en l’article 124 del codi disciplinari sobre la base de menysprear l’àrbitre.
Gerard Piqué, per la seva banda, s’hauria acostat “a escassos centímetres d’un dels assistents” cridant i fent objeccions arbitrals “en actitud intimidatòria i en to amenaçant”, segons l’acta arbitral, però no serà sancionat, ja que el màxim accionista del club no està federat, com sí que ho estan els altres integrants del club, i no se li pot aplicar cap sanció federativa. A més de les sancions individuals, l’FC Andorra rebrà una multa de 15.000 euros, ja que totes aquestes persones implicades en els incidents estaven als vestuaris quan no està permesa la seva presència en aquella zona.
A aquestes sancions s’hi han d’afegir els dos partits que haurà de complir el nutricionista, Dani Soriano, després de ser expulsar per De Ena Wolf en el transcurs del partit.
Els tricolors s’enfrontaran a un rival de Segona o Tercera RFEF, i els possibles oponents són l’Utebo o l’Ebro de l’Aragó, l’Atlètic Balears, el Poblense o el Constància de les Balears, el Sant Andreu o el Reus de Catalunya, o el Mutilvera o el Valle de Egüés de Navarra. El duel serà a partit únic i l’FC Andorra disputarà aquesta ronda com a visitant.