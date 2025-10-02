POLÍTICA ESPORTIVA
El programa Esport-Estudi comptarà amb 157 participants
Des d'aquest curs està obert a tots els sistemes educatius
El programa Esport-Estudi comptarà enguany amb 157 joves de sis disciplines esportives d'entre primer i quart de segona ensenyança. Com a novetat, aquest curs escolar estarà obert als tres sistemes educatius, i hi haurà esportistes de judo, natació, tennis, bàsquet, futbol i vòlei.
El secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina, i el secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, han fet una valoració positiva de la prova pilot que va ampliar l'any passat l'Esquí-Estudi a altres disciplines, i s'han mostrat satisfets per l'augment de joves presents al programa per aquest curs escolar 2025-2026.