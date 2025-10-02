MOTOCICLISME
El Mundial de trial tornarà a Sant Julià al juny
Hi haurà dues jornades de competició i proves masculina i femenina
El Campionat del Món de TrialGP (trial a l'aire lliure) tornarà a Sant Julià de Lòria l'estiu vinent amb la segona prova del Mundial que se celebrarà del 12 al 14 de juny. Després d'un any d'absència, el certamen tornarà al país amb un cap de setmana amb dues jornades de competició, i amb el campionat tant masculí com femení. Segons el calendari provisional publicat per la FIM (Federació Internacional de Motociclisme), hi haurà les tres categories masculines (TrialGP, Trial2 i Trial3) així com la màxima competició femenina (TrialGP Women).