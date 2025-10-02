PIRAGÜISME
Mònica Doria també passa a les semifinals de caiac del Mundial
La palista obté el 25è millor temps després de tocar dues portes i sumar quatre segons de penalització
Mònica Doria va complir els pronòstics i va accedir a les semifinals del Campionat del Món de piragüisme en eslàlom que s’està celebrant a Austràlia també en caiac. Després de ser desena a la contrarellotge de caiac cros i de passar a les semifinals en canoa en la 14a posició, la palista de la federació va empitjorar ahir i va obtenir el 25è millor registre, quan les 30 primeres passaven de ronda.
Doria va controlar la baixada durant tot el recorregut i va ser més cauta pensant en futures rondes. Finalment, la palista es va veure afectada per dos tocs durant el seu recorregut (a les portes 11 i 22) que li van acabar suposant quatre segons de penalització que van deixar-la lluny de les millors classificades, però amb l’objectiu de ser a les semifinals assolit. Doria va travessar la línia d’arribada amb un temps de 103”85, a més de vuit segons del millor registre, que va ser obra de l’alemanya Ricarda Funk. La segona plaça va ser per a la francesa Camille Prigent, mentre que el podi a la jornada d’eliminatòries va ser per a la també gal·la Emma Vuitton.
Amb totes les classificatòries ja completades, Mònica Doria encetarà ara la lluita per les medalles al Campionat del Món de Sydney. La matinada passada, la palista va disputar les rondes finals en canoa, aquesta pròxima nit a partir de les 2.43 hores (hora andorrana) disputarà les semifinals en caiac, amb la possible final a partir de les 6.33 hores, mentre que la matinada de divendres a dissabte competirà en caiac cros des de les 2.27 hores. Precisament en aquesta disciplina, Doria va assolir la seva única medalla sènior en un Mundial fins ara amb el bronze del Campionat del Món del 2022 celebrat a Augsburg.