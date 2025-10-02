FUTBOL
L’Inter diu adeu a la Youth League amb derrota davant de l’Skënderbeu
L’Inter Escaldes va acomiadar-se de la Youth League (la Lliga de Campions juvenil) amb una nova derrota davant de l’Skënderbeu albanès, en aquest cas per 5 a 0, al partit de tornada de la primera eliminatòria de la ruta de campions nacionals. El 0 a 10 que el conjunt escaldenc va encaixar al duel d’anada a l’Estadi Nacional ja havia deixat passar de ronda com a impossible, però els de Richard Imbernon van entrar també ahir amb mal peu al partit, i és que als set minuts ja perdien 2 a 0 pels gols de Pinto, en pròpia porta, i de Nasto.
Encara abans del descans, una diana de Shkembi va ser el 3 a 0 al minut 26, mentre que Korçari va anotar el 4 a 0 amb què el partit va arribar al descans. A la represa, el conjunt albanès va abaixar la intensitat per no fer gaire més sang i el marcador ja no es va tornar a moure fins al minut 86, quan Korçari, des del punt de penal, va fer el 5 a 0.