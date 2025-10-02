CURSES DE MUNTANYA
La Cursa 3 Ponts aspira a arribar als 200 participants
La cursa 3 Ponts d’Escaldes-Engordany aspira a superar enguany els 200 participants després d’haver reunit uns 170 inscrits l’edició de l’any passat, que va estrenar aquesta prova. La carrera es farà dissabte 25 d’octubre i tindrà dos recorreguts, un de 2,5 quilòmetres i un altre de cinc quilòmetres, en traçats que en tots dos casos uneixen esport, cultura i patrimoni.
El centre neuràlgic de l’esdeveniment serà el Prat del Roure, on hi haurà tant la sortida com l’arribada de les dues proves, i on també estarà instal·lada una zona d’animació al llarg de la tarda i s’hi celebrarà una xocolatada popular. Les inscripcions tenen un preu de tres i deu euros en funció del reorregut, i poden fer-se al lloc web del comú d’Escaldes-Engordany.
Des de la parròquia es va destacar l’esperit popular i familiar de la cursa, ja que no hi haurà podis ni premis, i una de les principals novetats respecte a l’edició inaugural és que enguany es passarà pel pont de la Tosca, que l’any passat estava en obres. A més, també es passarà pel pont d’Engordany i a prop del pont dels Escalls.