FUTBOL
La selecció femenina sub 17 perd contra Eslovàquia
La selecció femenina sub 17 va perdre el tercer partit del Campionat d’Europa de la categoria, davant Eslovàquia, per 0 a 3, en un partit disputat al Sportpark Marsdijk d’Assen. Les noies de Jordi Pujol van començar bé, però van encaixar dos gols en només vuit minuts i abans d’arribar a la mitja hora –Rudinska als 21 i Naroa Fernandes als 29 en pròpia porta–, i van haver de jugar a remolc fins al final. Oroszi (55’) va fer el tercer, que tancava el marcador.Andorra la Vella