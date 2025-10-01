REPORTATGE
El repte més difícil de Toni Bou
El campionat del món d’x-trial aixeca el teló dissabte al Pavelló Toni Martí amb el pilot resident malmès d’un tendó de l’espatlla.
Andorra la Vella es tornarà a vestir d’indoor dissabte vinent al Pavelló Toni Martí, que acollirà a les sis de la tarda la primera prova del Campionat del Món d’X-Trial. Un esdeveniment “de primer nivell” que encaixa “en un moment de mitjana-baixa freqüentació” i que “projecta el país com a seu d’esdeveniments importants i en el mapa de l’esport d’elit”, tal com va remarcar el director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres.
És la sisena edició de l’X-Trial d’Andorra en el format actual i obre un calendari amb 10 cites que viatjarà per França, Itàlia, illa de la Reunió, Anglaterra i que clourà a Tarragona el 18 d’abril. L’al·licient esportiu és majúscul per al pilot resident Toni Bou, amb 19 títols mundials indoor i quatre triomfs a Andorra, i per a Gabriel Marcelli, recent campió d’Espanya d’X-Trial i també resident al Principat.
Bou busca el 20è títol
No és estrany que tots els focus estiguin sobre Bou, que no tan sols competirà per sumar el 20è títol, sinó que ho farà contra l’espatlla. El pilot resident arriba tocat, però es posarà el casc i pujarà a la moto. “Sé que a Andorra puc córrer; és una prova de foc per entendre bé el cos. He treballat dia i nit per arribar el millor possible i cada dia estic més bé”, va admetre. Sense dramatismes, però amb realisme: “M’agradaria estar molt millor. Tinc un tendó trencat des del 2016 i un altre des de l’agost: hi ha coses on pateixo, però lluitaré per començar i no perdre el campionat aquí. L’objectiu, posat el casc, és guanyar i si m’he d’operar, seria al desembre.” Marcelli va avalar l’estat competitiu del company i rival: “No està bé de l’espatlla, però està bé per pilotar. Donarà espectacle i pot guanyar una altra vegada aquí.” El pilot gallec va deixar clar que “busco la primera victòria al Mundial indoor i Andorra, pel seu format més compacte, em pot beneficiar”. En aquest sentit, Marcelli va apuntar el factor mental com a clau per escurçar distàncies: “Any rere any guanyo regularitat i experiència; he polit detalls i settings de la moto. Tant de bo aquesta temporada, que comença a Andorra, arribi la primera victòria.” Finalment, Bou va tornar a respondre a la pregunta del milió: què és allò que el fa estar on fire amb 38 anys i amb 38 títols mundials al sarró. “El que faig m’encanta i això em manté viu”, va tancar després de subratllar que afronta l’estrena “amb ganes” i amb la convicció d’un veterà que encara marca el ritme.
El reglament de l’X-Trial manté l’esquelet de l’any passat: Q1 amb tots els pilots i pas directe dels tres millors a la final; Q2 per temps (els peus penalitzen afegint-se al crono) entre els altres cinc per decidir el quart finalista.