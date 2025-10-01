BÀSQUET
Preparat per a l'inici de curs
El MoraBanc Andorra afronta amb optimisme l’inici de la Lliga Endesa, aquest diumenge a la pista de l’UCAM Múrcia
El compte enrere ja s’ha acabat i un cop facturada una pretemporada intensa i amb núvols i clarianes, el MoraBanc Andorra té a tocar l’inici oficial del curs competitiu. El conjunt tricolor traurà el precinte a la temporada 2025-2026 aquest diumenge (18.00 h) a la pista de l’UCAM Múrcia, un rival sempre exigent i que posarà a prova l’estat de l’equip de Joan Plaza. El vestidor afronta el debut amb optimisme, amb la convicció que l’equip està preparat i que la feina feta a la pretemporada ha de donar fruits.
Un dels referents de la plantilla serà Artem Pustovyi, sostre de l’equip i peça clau a la pintura, que explica que “tothom ha treballat molt durant la pretemporada i hem tingut molts partits per ajustar-nos a pista. Em trobo bé i crec que l’equip també ho està. Tots tenim ganes d’engegar la temporada i el primer partit”. Per a Chumi Ortega, murcià de naixement, el debut a la pista de l’UCAM tindrà un caire encara més especial: “És especial perquè soc d’allà. Afrontem amb molta il·lusió l’inici de temporada, amb un grup de jugadors que m’ha sorprès molt, i estem concentrats per assolir la primera victòria perquè començar guanyant seria molt important.” El jugador reconeix que un triomf d’entrada podria reforçar de manera decisiva la confiança del grup. La veu més present aquests dies és la de Ferran Bassas, que s’estrena com a capità i que assumeix el rol amb naturalitat i ambició. “Ser capità és una responsabilitat. Intentaré ajudar el màxim als nous, fer equip i assegurar que l’equip treballi com ha de ser per aconseguir els objectius”, afirma. El base també reflexiona sobre la pretemporada: “els resultats són circumstancials. El que hem intentat és anar a poc a poc adquirint la manera de jugar que vol l’entrenador. Els que ja hi érem l’any passat hem intentat ajudar els nous, i crec que s’ha vist que l’equip té una idea clara: jugar agressiu, jugar ràpid. Ara bé, hem de controlar sobretot el tema de les pèrdues, perquè jugar tan ràpid no ens pot provocar precipitacions”, exposa Bassas, que aprofita per remarcar que “primer hem de sumar 12 victòries i després ja ho veurem”. Kyle Kuric, que afronta la seva segona temporada a Andorra, se sent millor que l’any passat i confia en el potencial del grup: “Aquest any Joan Plaza ha pogut treballar des de zero i posar les seves idees. Tenim un nou projecte, amb molts jugadors nous, sobretot a l’interior, i hem treballat molt des de la primera setmana per preparar-nos. Em sento bé, millor que la temporada passada. Ara juguem com a equip, amb força i energia. Aquest grup és més físic i amb més energia que el de l’any passat.” La veu més experimentada la posa Rafa Luz, que prefereix la prudència després d’haver viscut una temporada passada amb patiments. “Vam patir molt”, reconeix. “L’any passat vam començar molt bé i després vam entrar en un forat del qual no vam saber sortir. Hem d’estar tranquils, pensar a llarg termini i veure el que arribi a curt com un premi”, va afegir. Tot i això, el base brasiler destaca la solidesa del bloc: “Hi ha hagut canvis, però crec que ja han agafat la identitat i amb els que ja hi érem hem format un bon grup que està preparat per fer front a la nova temporada.”
