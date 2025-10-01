PIRAGÜISME
Mònica Doria es classifica per a les ‘semis’ de canoa
La palista acaba 14a en rebre quatre segons de penalització
Mònica Doria va superar amb solvència la primera gran prova del Campionat del Món d’eslàlom en aigües braves, que es disputa a Penrith (Austràlia). La palista andorrana, campiona d’Europa el mes de juny passat, es va classificar per a les semifinals de canoa (C1) en la 14a posició.
Doria va completar el recorregut en 105,88 segons, penalitzada amb quatre segons per tocar les portes 8 i 15. Tot i aquests errors, va fer una bona baixada tenint en compte que, sense penalitzacions, hauria quedat segona a només 0,05 segons del millor registre, marcat per l’espanyola Núria Vilarrubla (101,83). També van destacar la britànica Kimberley Woods (102,10) i la francesa Doriane Delassus (103,63), acompanyades d’altres favorites, com l’alemanya Andrea Herzog i l’australiana Noemie Fox. Un cop travessada la meta, Doria es va mostrar satisfeta: “Era una única baixada i s’havia de fer bé. Pel que fa a sensacions estic bastant contenta i crec que la navegació i el ritme hi són. Continuem amb molta confiança de poder estar entre les millors”, va assegurar. Aquesta matinada, a les 2.10 hores (hora andorrana), la palista haurà afrontat les eliminatòries de caiac i demà arribaran les semifinals de canoa.
