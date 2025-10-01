AUTOMOBILISME
Frank Porté es queda sense premi a Zandvoort
Frank Porte va disputar la darrera cita de la Porsche Carrera Cup Benelux, celebrada al circuit de Zandvoort, on arribava amb un avantatge de nou punts a la classificació general i amb bones sensacions després de dominar els entrenaments previs. Durant les sessions lliures, l’andorrà es va mostrar molt competitiu, liderant la taula i superant el rival directe en totes dues ocasions. Tot i això, la sort no va estar del seu costat en cap de les dues curses decisives i, a la primera, després d’un gran inici, un contacte amb un altre competidor el va fer caure del segon lloc a l’últim. A la segona cursa, un nou incident en la sortida el va fer passar per la grava i va perdre l’avantatge acumulat. Malgrat una remuntada fins a la bandera de quadres, va travessar la meta darrere del rival directe.
L'andorrà no té sort i no pot assegurar el títol