CICLISME
Triple podi de l’Andona Racing al Ciutat del Prat
L’equip Andona Racing va tancar amb èxit la participació en la Copa Catalana femenina en aconseguir un triple podi a l’última prova, el GP Ciutat del Prat, amb representació a totes les categories. Miren Miquel va ser tercera en elit, Isis Baraldés va repetir posició en sub 23 i Daianne Morais, en el debut com a júnior, també va pujar al podi. El conjunt andorrà va comptar, a més, amb la presència d’Anna Albalat, Raquel Balboa, Sílvia Zúñiga, Mariona Morral i Ona Ferrando.
La temporada oficial es clourà el pròxim cap de setmana al GP Ciudad de Eibar.