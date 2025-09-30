REPORTATGE
Pedalant per ampliar la llegenda
Ramon Aranda afronta a Almeria la 30a participació en una Titan Desert i es converteix en el primer que arriba a aquesta fita.
El desert és pols, calor, desnivells inacabables i un campament on el cansament es barreja amb la camaraderia. Però per a Ramon Aranda, cada Titan Desert ha estat molt més que una cursa: ha estat un viatge vital. Ara, amb la mirada fixa a la Titan Desert Almeria 2025, que arrenca aquest dijous al desert de Tabernas, afronta el repte d’esdevenir el primer ciclista que arriba a 30 participacions en proves Titan Desert, acumulant prop de 15.000 quilòmetres recorreguts. Una fita que el consolida com a llegenda viva d’aquesta aventura esportiva. “És que em fa molta il·lusió perquè era una fita mai imaginada, sobretot el primer any que hi vaig anar i que era una cosa totalment desconeguda”, recorda.
Quan va debutar, l’únic objectiu era “gaudir-la, acabar-la i viure l’experiència”. Però aquella primera immersió el va atrapar i el va portar a repetir any rere any. Amb el temps, ha encadenat fins a tres Titan per temporada –el Marroc, Almeria i l’Aràbia– que l’han obligat a mantenir-se en forma constantment: “No perdre la forma, sortir sovint, passar moltes hores damunt de la bicicleta, gaudir-la i ja està. Són els meus hàbits i tot el que manté la flama encara viva”, subratlla. Almeria no és el desert del Marroc. “Allà hi ha la sorra i les temperatures extremes; aquí és molt més tècnica, amb corriols i un desnivell brutal.” La cursa presenta 368 quilòmetres i més de 6.000 metres de desnivell acumulat, amb la quarta etapa com a gran repte: “Als primers 54 quilòmetres no pares de pujar fins al Velefique i després tens una baixada molt tècnica amb pedres. És duríssim.”
La clau, la companyia
Tot i ser una prova individual, Aranda subratlla la força del col·lectiu i de l’equip, el Quality Team. Aquest any competirà amb Joan i Marc Montaner, qui correrà en la categoria duo mixt juntament amb la ciclista Anders Pascale, i destaca l’aspecte humà: “Sempre hi ha moments de feblesa i tenir-los al costat et dona força. A més, la Titan no són només les etapes, és també el campament i les 24 hores compartides amb els companys.”
Després de gairebé tres dècades, què el motiva a continuar? “Cada any és una experiència nova, coneixes gent, retrobes els repetidors i acumules quilòmetres que et porten a intentar assolir nous reptes.” I afegeix amb orgull: “Ara no estic als 10.000, sinó que estic a punt d’arribar als 15.000, i això em fa il·lusió.” Quan dijous torni a rodar pels senders del cap de Gata, Aranda perseguirà una meta, però també seguirà escrivint la seva pròpia llegenda.