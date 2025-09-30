POLÍTICA ESPORTIVA
Oberta la quota del futbol
Fins a 55 jugadors esperen obtenir la residència aquesta setmana per tal que la lliga comenci aquest diumenge
El futbol andorrà comença a respirar alleujat després de setmanes d’incertesa i de tensions administratives. Ahir va ser el dia que Govern va activar la partida especial de 70 autoritzacions d’Immigració per a futbolistes, amb l’objectiu de desbloquejar la situació que havia obligat a ajornar l’inici de la Lliga Multisegur.
Aquesta mesura permetrà regularitzar 55 jugadors aquesta setmana, una xifra inferior a la prevista inicialment –88– i que ha de donar llum verda a l’arrencada de la competició aquest cap de setmana. El retorn a la normalitat, però, no serà del tot plàcid, ja que a les jornades ordinàries caldrà sumar-hi les tres dates ajornades, que s’hauran de recuperar en un calendari ja per si mateix ajustat. Els tràmits d’Immigració havien quedat encallats tot i que molts clubs ja havien presentat la documentació. El bloqueig va deixar futbolistes sense residència i va afectar tots els equips en major o menor grau, fins al punt que la FAF no va tenir altra opció que ajornar tres jornades de la lliga. La Supercopa disputada dissabte va ser només un aperitiu i es va jugar amb plantilles incompletes. Ara, amb les quotes desbloquejades, els clubs confien a recuperar la normalitat en qüestió de dies.
55+2 places per a futbolistes de la lliga i per a l’FC Andorra
La radiografia de les plantilles abans de l’obertura de quotes evidenciava les diferències. L’FC Santa Coloma ja disposava de 22 fitxes i l’Atlètic Escaldes, de 20, però altres equips es trobaven molt més limitats: l’Inter Escaldes comptava amb 18 jugadors (amb dos lesionats, Jilmar i Ángel de la Torre), mentre que l’Esperança i la Penya Encarnada només en tenien 13 cadascun. Més crítica era la situació de la UE Santa Coloma, amb 7 fitxes, i del Carroi, amb una de sola, mentre que el Pas de la Casa no havia pogut tramitar cap jugador. Ahir mateix ja es van començar a veure canvis: l’Ordino va sumar dues fitxes més i en té 16, i el Ranger’s també va pujar a 19. Les entitats confien que, a mesura que s’activin les validacions en les pròximes hores, les plantilles quedin completades per competir amb garanties.
Govern ofereix 70 places però la xifra que es necessita serà, al final, inferior
Encara queda el dubte de què passarà amb els 13 permisos sobrants. Govern va posar a disposició del futbol un total de 70 autoritzacions, però entre els clubs de la lliga i els dos jugadors de l’FC Andorra (Efe Akman i Merquelanz) només se n’utilitzaran 57. Les opcions podrien passar per mantenir-les reservades per al mercat d’hivern, sota la gestió de la FAF, o bé destinar-les a altres sectors amb més necessitat de mà d’obra. Així, la resolució també ha beneficiat l’FC Andorra, que veu com Efe Akman i Merquelanz estaven pendents de regularitzar la seva situació. Amb el vistiplau d’Immigració i un cop superin la revisió mèdica, quedaran a disposició del tècnic, Ibai Gómez, per al partit de dissabte contra el Leganés.