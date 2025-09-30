PIRAGUISME
Mònica Doria comença amb un Top 10 en caiac cros
Mònica Doria va començar la participació en el Campionat del Món d’eslàlom que es disputa al canal de Penrith (Austràlia) i, en la seva estrena en caiac cros, l’andorrana va signar una meritòria novena posició que li va valer un lloc dins del Top 10 mundialista. Doria arribava a la cita després de dues setmanes d’entrenaments específics a les aigües australianes i l’adaptació, de moment, està donant fruits.
La palista va completar la contrarellotge amb un temps de 64,03 segons, quedant a menys de dos segons del triomf, que va aconseguir la suïssa Alena Marx, amb un registre de 62,09. El podi el van completar l’eslovena Adja Novak (63,07) i la brasilera Ana Satila (63,23), que van ser segona i tercera, respectivament. Superada aquesta primera presa de contacte, la competició continua per a Doria amb les proves de canoa (C1) i les eliminatòries que estan previstes per a aquesta matinada, a les 03.51 hores (hora andorrana), en què l’objectiu serà mantenir la confiança mostrada i buscar novament un resultat destacat. Demà serà el moment d’atacar la disciplina de caiac per a la palista.