Canoa
Mònica Doria es classifica per a les semifinals de canoa del Mundial
La palista fa una bona baixada però una penalització de quatre segons la deixa 14a
Mònica Doria s'ha classificat per a les semifinals de C1 del Campionat del Món d’eslàlom en aigües braves, que es disputa a Penrith (Austràlia). La palista va completar la seva baixada amb un temps de 105.88, penalitzada amb quatre segons per dos tocs, i ha acabat en la 14a posició. Sense les errades, Doria hauria quedat a només 0.05 segons del millor temps, marcat per l’espanyola Nuria Vilarrubla (101.83). “Era una única baixada i s’havia de fer bé. Estic bastant contenta i crec que la navegació i el ritme estan. Continuem amb confiança de poder estar entre les millors”, ha afirmat la palista de la FACC. Abans de disputar la semifinal aquest dijous, Doria afrontarà la propera matinada les eliminatòries de caiac (K1), previstes a les 2.10 h de la matinada (hora andorrana).