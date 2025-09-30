AUTOMOBILISME
Edgar Montellà, campió d’Espanya de classe 11
Tot i patir problemes mecànics i un accident, els punts li donen el títol
Edgar Montellà es va proclamar campió d’Espanya de classe 11 i subcampió de la categoria 3 a la Pujada internacional d’Onil (Alacant), última prova del Campionat d’Espanya de muntanya. Tot i patir problemes mecànics i un accident que el va deixar fora de cursa, els punts acumulats durant l’any li van permetre assegurar els dos títols i complir així l’objectiu principal del retorn al Nacional.
Joan Gil va acabar cinquè i Gerard de la Casa va rebre un merescut homenatge
La cita alacantina també va deixar bones actuacions per a la resta d’andorrans. Joan Gil (Silver Car S3, ACA Club) va completar una cursa molt sòlida que li va valer la cinquena posició a la general i el subcampionat en classe 11 i categoria 3, i Filipe Rodrigues (Silver Car S2F, ACA Club) va acabar 12è a la classificació general i cinquè de la seva classe i categoria. El veterà Gerard de la Casa (Ford Fiesta-Baporo Motorsport), que ja arribava a Onil amb el títol de campió d’Espanya de turismes 2025 assegurat, va sumar un nou podi i va rebre un emotiu homenatge de l’Automòbil Club d’Alacant per la trajectòria de més de 45 anys al més alt nivell de l’automobilisme.