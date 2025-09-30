CICLISME DE MUNTANYA
Coronats els joves campions d’Andorra de descens
Una vuitantena de bikers van prendre part en el Campionat d’Andorra de descens, celebrat dins la Furious Kid Cup 2025, puntuable també per a la Copa Catalana de descens. La prova, que va acollir el Bike Park de Pal, va coronar Noah Hernández (benjamí masculí), Emma Bernal (principiant femenina), Guillaume Risser (principiant masculí), Aron Chapela (aleví masculí), Anouck Brizin (aleví femenina) i Martí Picaude (infantil masculí).