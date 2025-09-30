Trial
Bou obre la temporada a l’X-Trial Andorra la Vella amb el 20è títol al punt de mira
Es tracta de la primera prova del calendari de la Copa del Món de la disciplina i tindrà lloc aquest 4 d’octubre
El pilot de trial, Toni Bou, s'ha mostrat aquest dimarts preparat per competir a l'X-Trial Andorra la Vella, la primera prova del calendari de la Copa del Món de la disciplina i que tindrà lloc aquest 4 d’octubre. Tot i estar actualment lesionat d'un tendó a l'espatlla, Bou –dinou vegades campió del món d’X-Trial– ha definit la cita com “una prova de foc”. “La lesió va pas a pas i amb el metge fem ressonàncies de control. De moment estic bastant sorprès de com ha reaccionat el cos, i fins al desembre –quan ja hauré fet cinc carreres– decidiré si m’opero o no”, ha comentat Bou, que s’ha mostrat especialment il·lusionat de competir a casa. “Tens molts amics al públic i això fa molta il·lusió, però també hi ha una pressió afegida”. De fet, el pilot del Repsol Honda, que ha guanyat quatre de les cinc edicions anteriors que es van disputar a Andorra, enceta la temporada mentalment fort i amb l’objectiu d’aconseguir el seu vintè títol mundial.
Durant l’acte de presentació de la prova, conduït pel presentador, Pere Flores, i que ha comptat amb la presència del també pilot resident, Gabriel Marcelli, la presidenta de l’FMA, Natàlia Gallego, el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, i el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, s’ha destacat que, amb el temps, l’X-Trial ha assolit un estatus ben diferenciat respecte del trial GP. “Crec que l’X-Trial va cap amunt. És una disciplina en creixement, en la qual he tingut l’oportunitat de guanyar durant molts anys, i ara, en aquesta part final de la meva carrera, l’estic gaudint moltíssim”, ha assenyalat Bou. “Jo crec sincerament que l’X-Trial és el futur del trial, més que el trial outdoor. Tot i que el trial outdoor és molt important i en representa la base, l’X-Trial, per la seva dinàmica i format, és molt més fàcil de retransmetre per televisió i d’apropar al públic”, ha apuntat per la seva banda Marcelli, qui, tot i reconèixer que encara li falta una mica més d’experiència, nota que any rere any millora tècnicament i va polint detalls. De fet, ha aconseguit la seva primera victòria al Mundial Outdoor i també al Campionat d’Espanya.
Flores, que ha anunciat que aquest divendres tindrà lloc la tradicional firma d’autògrafs amb els pilots a les 18 hores a l’altura del número 91 de l’avinguda Meritxell, ha recordat que la competició seguirà un format similar al de l’any passat: La prova començarà amb una primera ronda (Q1), d’on els tres millors passaran directament a la final. Els altres cinc faran una segona ronda (Q2), cronometrada i amb penalitzacions, que servirà per decidir el quart finalista. Abans de la final, els tres classificats de la Q1 disputaran la Superpoli per establir l’ordre de sortida, sent millor sortir l’últim. A la final, els quatre pilots faran totes les zones un per un. “L’X-Trial és un esport espectacular i exigent, però també és un xou pensat per a tothom, no només per als aficionats al motociclisme. Amb la combinació d’il·luminació, so i l’habilitat dels pilots, s’acaba convertint en un espectacle familiar, amè i visualment molt potent” ha destacat Flores, convidant tothom a assistir-hi.