MOTOCICLISME

Xavi Cardelús tanca amb un sisè lloc a Motorland

El pilot andorrà es col·loca 12è a la classificació general amb 83 punts

Xavier Cardelús va completar dues bones curses al circuit de Motorland.

Redacció
Alcanyís (Terol)

Xavi Cardelús va rubricar un cap de setmana molt complet al circuit de Motorland. Després d’acabar setè dissabte, l’andorrà va tornar a brillar ahir amb una sisena posició en una cursa intensa i competitiva del Campionat del Món de Supersport. El pilot de l’equip Orelac Verdnatura va sortir des de la tercera fila de la graella i ja en el primer pas per línia de meta ocupava la sisena plaça. A partir d’aquí es va integrar en un grup de vuit pilots que lluitaven de manera compacta per les posicions de podi. La cursa es va trencar a la vuitena volta i Cardelús va quedar en el grup que disputava la cinquena plaça. Finalment va ser sisè, a només tres segons i mig del guanyador després de quinze voltes. Amb aquest resultat, iguala el seu millor registre de la temporada –el sisè lloc aconseguit a Cremona– i escala dues posicions a la general, en què ara és 12è amb 83 punts.

“Estic molt content de la cursa i de tota la feina feta el cap de setmana”Xavi Cardelús, Pilot de l’Orelac Verdnatura

“Estic molt content de la cursa d’avui [per ahir] i de tot el cap de setmana. Quedava clar que sortint més endavant teníem una bona oportunitat d’aconseguir un altre bon resultat i ho he lluitat amb tot el que tenia, no tenia més”, va explicar Cardelús. “Acabar a tres segons i poc del guanyador lluitant amb el grup de davant és molt positiu i, sobretot, tenint en compte que a la moto encara li falta rendiment en termes de velocitat”, va afegir l’andorrà.

