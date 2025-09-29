MOTOCICLISME
Xavi Cardelús tanca amb un sisè lloc a Motorland
El pilot andorrà es col·loca 12è a la classificació general amb 83 punts
Xavi Cardelús va rubricar un cap de setmana molt complet al circuit de Motorland. Després d’acabar setè dissabte, l’andorrà va tornar a brillar ahir amb una sisena posició en una cursa intensa i competitiva del Campionat del Món de Supersport. El pilot de l’equip Orelac Verdnatura va sortir des de la tercera fila de la graella i ja en el primer pas per línia de meta ocupava la sisena plaça. A partir d’aquí es va integrar en un grup de vuit pilots que lluitaven de manera compacta per les posicions de podi. La cursa es va trencar a la vuitena volta i Cardelús va quedar en el grup que disputava la cinquena plaça. Finalment va ser sisè, a només tres segons i mig del guanyador després de quinze voltes. Amb aquest resultat, iguala el seu millor registre de la temporada –el sisè lloc aconseguit a Cremona– i escala dues posicions a la general, en què ara és 12è amb 83 punts.
“Estic molt content de la cursa i de tota la feina feta el cap de setmana”
“Estic molt content de la cursa d’avui [per ahir] i de tot el cap de setmana. Quedava clar que sortint més endavant teníem una bona oportunitat d’aconseguir un altre bon resultat i ho he lluitat amb tot el que tenia, no tenia més”, va explicar Cardelús. “Acabar a tres segons i poc del guanyador lluitant amb el grup de davant és molt positiu i, sobretot, tenint en compte que a la moto encara li falta rendiment en termes de velocitat”, va afegir l’andorrà.