BÀSQUET
El MoraBanc Gala Perfumeries femení comença la lliga amb una victòria a casa
El MoraBanc Andorra Gala Perfumeries va començar amb bon peu la seva aventura a la lliga de Primera Territorial femenina. L’equip entrenat per Toni Rivera va estrenar la temporada amb una victòria davant l’Alpicat, al pavelló Joan Alay, per 69 a 59, en un partit en què les tricolors van demostrar solidesa i capacitat de control del marcador.
Les andorranes van arrencar amb força i ja al primer quart van obrir un forat important amb un parcial de 20-7 i, a partir d’aquí, van saber administrar l’avantatge i van mantenir a ratlla els intents de reacció del conjunt lleidatà fins al final. La gran protagonista va ser Laura Garcia, far ofensiu de l’equip, que va acabar amb 22 punts i quatre triples, i es va convertir en la jugadora més destacada del partit. La seva aportació va ser clau per mantenir la serenor en els moments en què l’Alpicat intentava acostar-se en el marcador.