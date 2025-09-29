Caiac

Mònica Doria inicia el Campionat del Món amb un top 10 al caiac-cros

La palista acaba novena i aquest dimarts afrontarà la prova de canoa

Mònica Doria en l'anterior Copa del Món d'Augsburg

Mònica Doria ha començat la seva participació al Campionat del Món d'eslàlom que es disputa al canal de Penrith (Austràlia) i, en la seva estrena al caiac-cros, l'andorrana ha signat una meritòria novena posició que li ha valgut un lloc dins del Top-10 mundialista.

Doria arribava a la cita després de dues setmanes d’entrenaments específics a les aigües australianes i l’adaptació, de moment, està donant fruits. La palista ha completat la contrarellotge amb un temps de 64.03 segons, quedant a menys de dos segons del triomf que ha aconseguit la suïssa Alena Marx, amb un registre de 62.09. Superada aquesta primera presa de contacte, la competició continua per a Doria amb les proves de canoa (C1) i les eliminatòries que estan previstes per aquesta propera matinada, a les 03.51 h (hora andorrana), on l’objectiu serà mantenir la confiança mostrada i buscar novament un resultat destacat.

