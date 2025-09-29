FUTBOL SALA
L’Enfaf comença la lliga amb derrota a Sant Sadurní
L’Enfaf Construccions Modernes no va iniciar de la millor manera la temporada a la Tercera Divisió Nacional i va caure per 5 a 2 a la pista del FS Sant Sadurní, en un partit que es va decantar a favor dels locals tot i els intents de reacció dels tricolors. Tot plegat va arrencar amb domini del conjunt penedesenc, que va marxar al davant amb un 2 a 0, però l’Enfaf va reaccionar i va escurçar diferències amb el 2 a 1 signat per Paco Domínguez. Abans del descans, el Sant Sadurní va tornar a obrir escletxa amb el 3 a 1, però els tricolors van colpejar de nou i van situar el 3 a 2 amb Christian Regalo com a autor que mantenia oberta l’esperança a falta de quatre minuts. Finalment, dos gols més dels locals en el tram final van deixar el definitiu 5 a 2. La propera jornada, l’Enfaf rebrà el CFS Pardinyes, dissabte vinent a les 18.00 hores.