HOQUEI PATINS
L’Andorra HC arrenca un punt molt valuós i treballat a la pista del Roda
L’Andorra Hoquei Club va empatar 2 a 2 a domicili, a la pista del CP Roda, en un partit marcat per dues parts ben diferents. El primer temps va ser travat i amb poc ritme, amb molts moments de control i poques ocasions clares. Els tricolors no van saber trobar ni l’espai ni el temps per desplegar el seu joc i van marxar al descans amb un 1 a 0 advers, fruit d’una acció desafortunada. A la represa, l’equip andorrà va fer un pas endavant, a poc a poc va imposar el seu ritme i en els darrers 15 minuts va ser molt superior al rival. L’encarregat de capgirar la situació va ser Nil Dilmé, autor dels dos gols andorrans que van signar les taules.