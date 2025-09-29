FUTBOL
Un FC Andorra il·lusionat
L’equip tricolor suma 14 punts de 21 i es consolida en llocs de play-off després de la setena jornada
Segurament, quan l’FC Andorra va signar el millor inici de la història al futbol professional, el 7 de 9 en les tres primeres jornades, ja tothom ensumava que la grapejada etiqueta d’”equip revelació” seria la cantarella habitual. La derrota a Eibar, potser, va refredar una mica l’eufòria en l’entorn, però no la creença d’una plantilla i un staff tècnic que creu a ulls clucs en el que fa. I així va quedar palès en les jornades posteriors amb el triomf a l’Estadi de la FAF contra el Còrdova, l’empat –que va resultar poc premi atesos els mereixements– amb el Mirandés i, sobretot, després del cop d’autoritat dissabte a Santander davant el Racing. Amb 14 punts de 21, i acabant la jornada 7 en llocs de play-off d’ascens a Primera Divisió, l’etiqueta de “revelació”, per molt que Ibai Gómez se la vulgui espolsar, sembla alineada amb la trajectòria d’un Andorra que il·lusiona.
“Tenim molt a guanyar i poc a perdre i no ens hem de posar límits. Veure’ns a dalt és molt bonic, clar”
El que més sorprèn d’aquest inici no és només la suma de punts, sinó la manera com l’equip ha aconseguit mantenir una línia de joc recognoscible, fidel a la identitat i al seu propi ADN. Sense estridències, amb un futbol pausat però efectiu, l’Andorra ha deixat clar que és capaç de competir de tu a tu amb qualsevol rival de la categoria. El mateix tècnic, Ibai Gómez, reconeix que l’èxit es basa en la feina col·lectiva i en la confiança que es respira al vestidor: “Dissabte, al final del partit, només els vaig dir dues paraules als jugadors: l’orgullós que estic d’ells, que gràcies i enhorabona”. El partit d’Eibar i la primera derrota van tenir un punt pedagògic i, tot i aquella derrota a Ipurua, no va deixar seqüeles, més aviat va actuar com una vacuna i l’equip tricolor va aprendre que cal mantenir-se fidel al pla de joc. “Sempre ho he dit: hem de tenir respecte a tothom, però por a ningú. Som un equip acabat d’ascendir, tenim molt a guanyar i poc a perdre, i no ens hem de posar límits”, afegia Ibai a Santander. Guanyar a El Sardinero no només va tenir valor simbòlic, sinó que va demostrar la fermesa de la idea de joc: “Des del primer moment hem volgut jugar des del darrere, ser valents i protagonistes. Jo entenc el futbol d’aquesta manera, és en el que crec, i si fes una cosa en la qual no crec seria impossible convèncer els jugadors”, apunta el tècnic, que, tot i que no és amic de fer volar coloms, va reconèixer que “és evident que veure’ns allà dalt és molt bonic i m’agrada, però ho hem de gaudir sense perdre la perspectiva”.
“La sensació de fer gol va ser increïble. El gol ens va alliberar una mica i després vam saber patir”
El triomf del col·lectiu
El missatge, però, és clar: l’equip funciona perquè tothom se sent partícip. Les rotacions no debiliten, al contrari, enforteixen el conjunt i noms com Álex Calvo, capaç de revolucionar des de la banda i fer el gol de la victòria, en són la prova. El futbolista andalús explicava que “el partit estava complicat i la veritat és que la sensació quan vaig marcar va ser increïble. Estàvem treballant molt bé, el partit estava molt igualat i el gol ens va alliberar una mica. Després hem sabut patir i som aquí. Ara toca seguir”, afegeix Calvo. L’extrem tricolor reconeix que es troba en un moment dolç, no només pel gol, sinó per la confiança que Ibai Gómez està dipositant en ell: “Crec que a nivell físic i mental és el millor moment en què em trobo. Estic treballant bé i els minuts que tingui els aprofitaré al màxim, sigui de titular o de suplent”, assegura Calvo.
Llocs de play-off
Tot i que l’FC Andorra era segon i ocupava ascens directe a Primera Divisió, els resultats de la jornada el van fer descavalcar i romandre en places de play-off. L’empat del Cadis al Nuevo Mirandilla amb el Ceuta (0-0) va permetre arribar als 15 punts a l’equip de Gaizka Garitano i compartir lideratge amb el Deportivo. Ara, l’FC Andorra es troba tercer amb 14 punts i Álex Calvo comentava que “això ho determinarà la temporada i el dia a dia. Òbviament, l’objectiu no és clar, però nosaltres continuarem lluitant i si podem ser a dalt, doncs a dalt”.