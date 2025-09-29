PIRAGÜISME
Doria afronta el Mundial amb ambició i confiança
Mònica Doria comença avui la participació en el Mundial de Penrith, a Austràlia, en el que és el gran repte de la temporada. La competició arrenca amb la contrarellotge de caiac cros i la preparació prèvia al gran esdeveniment ha estat intensa i planificada al detall. Doria ha completat dues setmanes d’entrenaments al mateix escenari del Mundial, una feina que li ha servit per acabar d’ajustar la tècnica i familiaritzar-se amb les particularitats del canal australià. “Després de dues setmanes, això ja comença; hem estat treballant específics del canal i recordant les sensacions de l’hivern i sento que arribo preparada”, va explicar abans de l’estrena.
“Em sento molt preparada i que hem fet tot el que volíem fer. Ara és qüestió de competir”
Doria reconeix sentir-se en un moment òptim: “Em sento molt preparada i que hem fet tot el que volíem fer i ara ja és qüestió de competir al llarg de tota la setmana”. Les seves ambicions són clares i passen sobretot per la prova de canoa, modalitat en la qual arriba com a actual campiona d’Europa i en què té dipositades moltes de les esperances de resultat. El Mundial aixecarà el teló a les 6.58 h del matí (hora andorrana), si bé el torn de Doria arribarà a les 7.39 h. Dimarts serà el moment de les eliminatòries de canoa.